Rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul seadus lubab ümbrikupalga eest panna vastutuse nii tööandjale kui ka töötajale ning igas konkreetses juhtumis tuleb seda vaadata, kuigi seni lähtus maksuamet sellest, et töötaja on nõrgem pool.

"Maksuametilt nõuab selle kontrollimine muidugi suurt ressurssi, kuid need raskused ei tohi olla põhjuseks, miks seda teemat mitte puudutada," ütles Jegorov ERRi uudisportaalile.

Eesti ametiühingute keskliidu (EAKL) esimees Peep Peterson nõustus, et praeguseks on seadusemuudatustega olukord muutunud töötaja kasuks ning töötajatel ei tohiks olla enam motivatsiooni ümbrikupalga kasuks valimisel.

"Minu sõnum on, et ümbrikupalgaga nõustuda ei ole vaja," märkis ta, kuid lisas, et seal, kus on suuremad palgad, hakkab pihta ka trikitamine.

Nii Jegorov kui Peterson leidsid, et probleemsetes valdkondades tuleb olukorra muutmisele panustada koos ametiühingute ja liitudega.