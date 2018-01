Riigikogulane Olga Ivanova ei taha isegi prognoosida teiste venekeelsete taustaga ja Venemaa tulevast reaktsiooni seoses justiitsminister Urmas Reinsalu sooviga osaliselt lammutada Nõukogude ajal rajatud Maarjamäe kompleks ja rajada sinna kommunismiohvrite memoriaal.

"Minu arvates, see on kurb praktika hakata planeerima uut mälestusmärki olemasoleva kompleksi kohale. Usun, et paljudele inimestele pakub ajaloolist huvi Eesti arhitektide poolt loodud memoriaal," ütles poliitik Õhtulehele.

"Mis puudutab obeliski, siis justiitsministri vastusest tuleneb, et praegu tehakse ekspertiis, mille käigus peaks selguma kas varisemisoht on olemas või mitte. Huvitav on pigem see fakt, et nii nagu oli Vabadussõja võidusambaga nii ka selle mälestusmärgiga üritatakse olla valimistsüklis ning seda kõike ära kasutada oma poliitilistes eesmärkides," arvab Ivanova.

Maarjamäe kompleksi on maetud Nõukogude sõjaväelaste säilmed. Veidi eemale ka Teises maailmasõjas langenud sakslased. Ivanova arvates pole haudade peale uute mälestusmärkide püstitamine kõige targem mõte. "Ma ei hakka ennustama naaberriigi võimaliku reaktsiooni," lisas ta.