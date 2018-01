Täna õhtul algab venekeelses telekanalis ETV+ uus saatesari "Õhtusöök kümneka eest", kus vilunud kodukokad peavad valmistama samasuguse õhtusöögi nagu restoranis, eelarve suurus on seejuures vaid 10 eurot.

"Selle 10 euro eest peavad osalejad valmistama õhtusöögi neljale. Minu jaoks on see küll täiesti lahendamatu ülesanne. Mina kindlasti ei saa kelkida sellega, et lähen poodi ja kulutan seal vaid 10 eurot. Alla 25−40 euro ei mängi minu puhul küll kunagi välja," tunnistab saatejuht Boriss Gorski.



Vaatajatele pakutakse hulganisti retsepte, mille järgi igaüks saab valmistada soodsaid, kuid erilisi roogasid. Lisaks jagab kokk Dmitri Fomenko oma saladusi ja nippe, kuidas luua kodustes oludes tõelisi, parimate restoranide vaimus kokandusšedöövreid ning kuidas toite kaunistada ja serveerida. Boriss Gorski astub aga üles gastronoomiaeksperdina.



"Mina ei hakka selles saates kedagi üllatama. Üllatama hakatakse hoopis mind. Ma olen vaid skeptiku rollis, kelle arvates koduköök on küll maitsev, aga restoraniköögiga pole sel vähimatki ühist," selgitab Gorski. "Pean valima välja, milline roog maitses mulle kõige paremini. Seega mõni osalistest lahkub saatest hea tujuga, mõnel saab aga tuju ehk veidi rikutud. Aga sellised on kord juba karmi tõsielusaate reeglid!"



"Kuivõrd realistlik on valmistada kodustes tingimustes restorani vääriline õhtusöök? Põhimõtteliselt on see võimalik. Saab teha isegi odavamalt. Toiduaineid on erinevaid – tuleb need lihtsalt õigesti välja valida," avaldab kokk Dmitri Fomenko oma seisukoha.



Uus kokandussaade "Õhtusöök kümneka eest" on ETV+ eetris alates tänasest esmaspäeva õhtuti kell 19.15. Tänases avasaates valmistavad oma firmaroogasid esimesed osalejad Nelli ja Džamilja. Menüüs on aromaatsed qutab’id ja kodune magustoit või hernesupp piparmündiga ning taignas küpsetatud liha.