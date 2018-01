Uraani ja Päikese kvadraadi mõjul tahaksid kohustuste eest põgeneda. Eriti ärritab sind see, kui keegi sulle ülevalt alla vaatab ning käske ja keelde jagama kukub.

Oled kuidagi püsimatu. Tundub, et hea on seal, kus meid ei ole, sind vaevab nimetu igatsus. Sisimas tunned, et tahaksid mingid asjad sinnapaika jätta ja kaugele ära sõita.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sõprade seltsis nädalavahetuse veetmine võib kujuneda ootamatult pingeliseks. Kas isiklikel või ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel võib tuliseks vaidluseks kiskuda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

See, kuidas armastatud inimene täna käitub, võib mõistmatu olla. Raske on ka mingitesse kohustustesse süveneda, sest mõte on peamiselt suhete analüüsimisel.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pole välistatud, et sinuga keset kena talvist pühapäeva ootamatult mingi töise jama pärast ühendust võetakse. Ära lase sel juhul end liigselt ärritada.

Neitsi

23. august – 22. september

Keegi võib sulle üllatuse valmistada. On sinu teha, kas näed seda positiivses või negatiivses valguses. Mida paindlikum ja avatum oled, seda lihtsam on sul toimuvaga kaasa minna.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Mingi vastuolu valitseb pereasjade ning armuasjade vahel. Keegi pereliikmeist võib su isiklikku elu kommenteerida, mis sinus vastuseisu ja põgenemisiha tekitab.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tahad midagi uut ja erilist proovida. Kõrgused ja kiirused võivad sind ahvatleda. Hea päev näiteks uue seiklusliku hobi proovimiseks, liikluses ole eriti ettevaatlik.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sa ei pruugi suuta rahaasju kontrolli all hoida, mingid asjad juhtuvad sinu tahtmisest hoolimata ja võivad su plaanid sassi ajada. Kohanemisvõime aitab kiirelt reageerida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võid tajuda, et perekondlikud tavad ja kirjutamata seadused piiravad sind tublisti ega lase sul end armuasjus piisavalt vabalt tunda. Tekib vastuolu kohusetunde ja ihade vahel.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sa ei pelga olla see, kes sa oled, ehkki võid oma käitumisega teisi üllatada. Kellegi arvates veiderdad, ent kellegi teise arvates on su omapära seksikas ja ligitõmbav.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul tuleb leppida sellega, et sa ei suuda maailmas toimuvat enda kontrolli all hoida – teiste käitumisest sõltub palju. Võimalikud on üllatused ja plaanide muutused.

Sünnipäevalapsele