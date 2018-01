Võimalik, et oled nädalavahetuselgi töömõtetest hõivatud. Oled kohusetundlik, konkreetne ja täpne. Seejuures võib sind takistada kinnismõtetesse takerdumine.

Keegi sõpradest võib sulle öelda midagi kriitilist. Ei ole mõtet liig isiklikult võtta ja solvuda, pigem tasub analüüsida, mis on tema sõnade taga.

Merkuuri ja Saturni ühenduse mõjul kipud nii enese kui teiste suhtes hirmus kriitiline olema. Sul on mingid arusaamad ja uskumused, milles oled kaljukindel ja millest juhindud.

Dokumente vormistades ole väga hoolikas. Sul tuleb oma silmi pingutada ja lugeda lepingutes mõttega läbi ka see tekst, mis on kirjutatud väga väikeses kirjas.

Uute asjade alustamiseks ning õppimiseks päev ei sobi – sa ei võta infot kuigi hästi vastu, asjad ei taha meelde jääda. Süvene sellesse, mis on kõige tähtsam.

Võid täna justkui lapse rolli sattuda ja mõnelt vanemalt inimeselt pragada saada. Eakamatel inimestel on raske su püüdlusi mõista ja nad kipuvad sind hurjutama.

Võid tunda, et kohustuste koorem koduses elus, eriti laste kasvatamisel on raske ja vastutus hirmus suur. Pole lihtne noorema põlvkonnaga head kontakti saavutada.

Päev sobib hästi millegi õppimiseks või kirjatöö tegemiseks. Oled kannatlik ning valmis pühenduma. Tahad, et sinu tegevus viiks laitmatu tulemuseni.

Kallimaga on keeruline suhelda. Ehk tunneb ta mõningast hirmu selle ees, et tahad teda mõjutada või suunata. Ära ole pealetükkiv, anna kallimale hingamisruumi.

Sind võivad vaevata muremõtted. Nende põhjus on kuskil sügaval hingepõhjas peidus. Parem oleks, kui suudaksid selle välja kaevata, nii oleks kergem masendust vältida.

Vaidlemine kulutab liigselt energiat. Sul on maailma asjadest oma ettekujutus ning väga raske on aru saada sellistest seisukohtadest, mis sinu omadest väga erinevad.

Palju õnne, Kaljukits! Algaval eluaastal võiksid valitud teel kindlalt edasi sammuda. Hästi palju on kasu enesedistsipliinist ja püsivusest, mis aitavad sul ka võimalikest takistustest üle saada. Ära ole enese suhtes liiga karm, ära piira end liigselt. Elus on palju ilusat ja lõbusat, mida sulgi on lubatud täiel rinnal nautida. Ole avatud ja rõõmsameelne ning armuasjad hakkavad kenasti sujuma.