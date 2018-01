Käesoleva aasta algusest alates peavad tuhanded tööl käivad pensionärid varasemaga võrreldes rohkem tulumaksu maksma. Emeriitprofessor Hele Everaus loodab, et valitsus mõtleb riigikassa täitmiseks välja parema plaani.

„Ma arvan, et see ei ole aus. Sest praegu tõmmatakse ju sisuliselt kriips vahele erinevatele pensionäridele. Ma arvan, et see ei ole lihtsalt õiglane,“ leiab Tartu ülikooli emeriitprofessor, hematoloog Hele Everaus (65).

Pensionäride taskust ei tohiks riigikassat täita? „Ma olen täiesti veendunud, et meie lugupeetud valitsusjuhid on sedavõrd terava mõtlemisvõimega, et nad leiaks õiglasema ja ratsionaalsema võimaluse. Ma olen selles täiesti kindel,“ usub Everaus.

Tõnu Aav.

Armastatud näitleja Tõnu Aav (78) möönab, et kuna ta mängib hetkel teatris ainult ühte rolli, siis tema igakuine sissetulek nii kõrge pole, et käesolevast aastast jõustunud muudatus teda otseselt mõjutaks.

Küll aga tunnistab mees, et praegune olukord on halb ning valitsus on käitunud valesti. Samuti vihjab ta üldisele hinnatõusule: „Toit on nii kallis, et varsti ei ole võimalik poest enam midagi osta!“