Tasub teha plaane selleks, et oma teadmisi täiendada. Mida sa peaksid veel õppima selleks, et töisel rindel edukam olla. Mõtle järele, vajadusel pane end kursustele kirja.

Küllap oled suhtlemisaldis, sulle pakuvad huvi teiste seisukohad. Otsi tarkade ja kogenud inimeste seltskonda, sest nendega vesteldes saad põnevat ja vajalikku infot.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kipud keskenduma teiste kritiseerimisele, sest enda sisemaailma vaatamine võib olla ka raske ja valus. Ometi tuleks just see sulle praegu väga kasuks. Õpi end paremini tundma.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui koostöös või isiklikus suhtes on tekkinud arusaamatusi või möödarääkimisi, siis ära seda niisama maha vaiki, vaid võta asi rahulikul toonil jutuks ja lahenda probleem.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul õnnestub hästi mõtteid koondada. Vaimne töö õnnestub, oled tähelepanelik ja märkad ka detaile. Kui sul on vaja kirjatööd teha, näed vaeva, sest tahad sõnu perfektselt seada.

Neitsi

23. august – 22. september

Lihtne on teistele oma seisukohti selgitada. Mõttetegevus on elav, suudad oma ideed ka kenasti ja kõigile arusaadavalt ning vastuvõetavalt sõnadesse sobitada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui suhtluses kodustega on pingeid, proovi need lahendada. On tähtis, et suudaksid seda teha rahulikul toonil, oma vaatenurka võimalikult lihtsalt selgitades.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ära tee otsuseid kiirustades! Peaksid keskenduma sellele, et teha eeltööd, koguda infot ja panna selle põhjal paika esialgsed plaanid. Ehk on vaja ka kelleltki nõu küsida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Äriasjus kasuta kainet mõistust. Ära lähtu emotsioonidest, ole kaine ja arvestav. Kui vaja, küsi asjatundjatelt nõu ja korralda vajalikke dokumente.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mõte liigub kiirelt, ent sul on raske ühele teemale keskenduda. Ehkki satud põnevatesse vestlustesse, ei pruugi need kokkulepeteni viia, sest sa pole kuigi järjepidev.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Suhtlemine võib väsitav tunduda, eriti juhul, kui su töö eeldab palju pealiskaudset viisakust võõraste inimestega. Tahaksid omaette olla, segamatult mõtteid mõlgutada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kipud teiste arvamusega liiga palju arvestama. Koostöö tegemine ja mõtete vahetamine on kasulik, ent sa ei tohiks olla liig järeleandlik ja oma ideedest loobuda.

