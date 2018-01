Tööasjus on täna lihtne end maksma panna. Mõjud jõuliselt, oskad oma teadmisi õigesti kasutada. Teised on valmis sind kuulama, ülemuse rollis tunned end suurepäraselt.

Tasub arendada koostöösuhteid parimate oma ala asjatundjatega. Lihtsam on suhelda meeste kui naistega, millegi organiseerimine kulgeb kiirelt ja mõistuspäraselt.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Täna pikka juttu ja virisemist ei sallita, tegevust tuleb planeerida konkreetselt ja kiiresti, rõhk on tegutsemisel. Keha nõuab koormust, hästi sujub füüsilise töö tegemine.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Töise asjaajamise käigus võid tutvuda toredate ja asjalike inimestega. Naissoost Vähkidel sujub koostöö meestega iseäranis hästi, suhted võivad tiheneda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võtad julgelt tööülesandeid ette ning vastutuse enda kanda, vajadusel juhid kindlakäeliselt ka suuremat meeskonda. Teisi on lihtne veenda ja oma tegemistesse kaasata.

Neitsi

23. august – 22. september

Ei ole mõtet teadmisi ainult endale hoida – kui tunned, et oled pädev, ütle julgelt oma arvamus välja, vajadusel anna teistelegi nõu. Teised on selle eest tänulikud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Äriasjade ajamisel tuleb olla julge ja otsustav. Sul on varasemaid kogemusi, millele toetuda, palju on kasu ka lapsepõlves saadud töökasvatusest ja distsipliinist.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Päikese ja Marsi sekstiili toel on sul palju jõudu, julgust ja otsustavust. Suudad oma mõtted mõjuvalt sõnadesse panna. Küllap su sõna kuulatakse vastuvaidlematult.

Ambur

22. november – 21. detsember

Vaja on ennast maksma panna ja võimalused ära kasutada. Välja võivad ilmuda tugevad konkurendid, võistlusmoment annab sulle ainult tarmukust juurde.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg sobib oluliste koosolekute pidamiseks. Niisama lobisemiseks vaevalt et läheb, inimesed on asises meeleolus. Kui mingi otsus vastu võetakse, viiakse see kiiresti ka ellu.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ehk oled tööl mingeid tähtsad kõnelused kõrgemal positsioonil olevate isikutega aina edasi lükanud. Nüüd enam venitada ei tasu, mine ja räägi oma jutt konkreetselt ära.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suhtle ja kogu infot. Sul on lootust välismaiste asjatundjate käest õige tõhusaid soovitusi ja häid ideid saada. Ehk õnnestub sõlmida ka olulisi koostöökokkuleppeid.

Sünnipäevalapsele