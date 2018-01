2017. aastal kallinesid eelmise aasta keskmisega võrreldes toidukaupadest enim või (33 protsenti), piim (19,9 protsenti) ja kartul (15,7 protsenti), viimase kõrge hinna põhjustas ebasoodne ilm.

MTÜ Eesti Kartul juhatuse esimehe Kalle Hamburgi sõnul on viimastel aastatel müüdud kartuleid alla omahinna ning tegelikult peaks tootjahind olema mitu korda kõrgem, sest kaubanduskettide hinnasurve on paljud kasvatajad juba elukutset vahetama sundinud, vahendab ERRi uudisportaal.

Hamburg selgitas, et kartulikasvatajad on sunnitud kaubanduskettide survel võimalikult odavalt müüma ning see kajastub ka statistikas - igal aastal on kartulikasvatuse pind vähenenud tuhande hektari võrra.

"Kui eelmine aasta oli Maximas letihind 14 senti - võtame sealt maha käibemaksu, transpordi, pakendi -, siis tootja hinnaks jäi kolm senti - viiekordne hinnavahe," märgib mees.

Hamburg sõnas, et kui tasuvuspiir kätte jõuab, on tarbija üllatunud, sest on harjunud toiduaine odavusega ja hindade normaliseerumine tuleb šokina.