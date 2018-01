"Eesti laul" on juba ukse ees ja ettevalmistused aasta üheks oodatumaks muusikasündmuseks on täies hoos. Dagmar Oja postitas Instagrami videoklipi, andes teada, et neil on käsil Rolf Roosalu laulu „Show A Little Love“ esimene proov. Prooviruum on aga üsna ebatavaline – laulu harjutatakse Dagmari köögis!

Rolf Roosalu võistluslugu on tõeline hea tuju laul. „Väga lihtne peotuju lugu,“ on Roosalu kirjeldanud oma võistluslaulu. Nagu varasematelgi aastatel "Eesti laulul" esinedes, kaasab Rolf selgi korral oma esitusse head sõbrad. "Seda laulu esitades tundub see kõige õigem. Mul peab olema väga hea laval olla, kui ma laulan midagi, mis peaks olema hea tuju lugu. Kuna mul on lihtsalt nii andekad sõbrad, kes oskavad hästi laulda, siis ma ei näegi muud varianti. See saab olema väga fun," arvas ta.