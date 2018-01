Kuigi New Yorgis on valitsemas külmakraadid, võtsid paljud inimesed osa sealsest iga-aastasest püksata metroosõidu päevast.

Üks osaleja, LJ Geraghty märkis küll New York Postile, et osalusaktiivsus oli tänavu siiski madalam kui see on olnud varasematel aastatel. 36aastane Bostonis elav mees ise on ettevõtmise staažikas aktivist ning sõitnud viimased 14 aastat spetsiaalselt New Yorki, et kõnesolevast üritusest osa saada.

Pükstevaba päeva traditsioon sai alguse 2002. aastal New Yorgis täiesti juhuslikust ettevõtmisest, kui üks seltskond naljaviluks vaid aluspesu väel tänavale otsustas minna.