„Selgitasime näiteks välja, et vähemalt kahel korral on tal õnnestunud Weekend Festivalile olematud piletid maha müüa. Kannatanud jäid ilma kokku 570 eurost,“ kommenteeris Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Alice Simm.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et reeglina esines mees vale nime all ning raha on ta palunud tema tuttavate kontole üle kanda. Sellisel viisil on mees tegutsenud ajavahemikus 2015-2017. Kokku on välja selgitatud üheksa kelmusejuhtumit.