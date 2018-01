Võidutöös on kolm torni näiliselt jagatud pooleks ehk kuueks torniks. Välimised kolm mahtu on korrus madalamad ja eristuvad sisemistest fassaadimaterjali tooni valiku poolest ning tänu heleda ja tumeda vastandumisele mõjuvad tornid poole sihvakamatena. Hoonemahud on paigutatud mitteparalleelselt nii omavahel kui ka naaberhoonetega võrreldes, et tagada maksimaalne kaugus teistest hoonetest, vältida otseseid vaateid vastasmajadele ja tuulekoridoride teket ning summutada tänavamüra.