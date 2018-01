Päris mitmed meie lugejad-vaatajad on avaldanud soovi teada saada mida sööb Paljas Porgand, mis on tema lemmiksöögikohad, mida ta väljas käies sööb, millised on tema must-be toiduained, palju kaloreid ta tarbib, mis on kaunitari makrode vahekord jpm.

Otsid tervisealast nõustamist või tahad end kähku vormi saada või hoopis põnevaid nippe kiirete, kuid tervislike toitude valmistamiseks? No enivei, oled õiges kohas! Sinu eest on raske töö ära teinud üks Eestimaa tuntumaid fitnessi- ja toidublogijaid, Paljas Porgand, kes kannab Õhtulehe veergudel sulle kõik parimad palad hõbekandikul ette!

Paljas Porgand: Pasta ei pea olema tehtud nisujahust, kus on süsiveskud ja rasvad laes. Minu meenüüst leiab näiteks pasta, mis on tehtud sojaubadest. Sinna on lisatud ka tofut ja soolaseeni ning suvikõrvitsaribad aedubade ja kanepipähklitega.

Eeldatakse ekslikult, et valke ei saa veganitoitude puhul üldse kätte. Ollakse murelikud, kuna ei saa lihast kasvatada. Aga võtkem näiteks sojaoapasta. Kas te võite ette kujutada, et üks pasta võib saja grammi kohta kuivainena sisaldada 44,80 grammi valku? Võtame siis võrdluseks kanafilee, mida kõik bodybuilder'd ja fitnessistaarid kummardavad. Kanafilee sisaldab 100 grammi kohta umbes 20 grammi valku. Seega, sojaoapasta ei ole meil mingi süsiveskupomm, vaid vastupidi, see on puhas valguallikas. Lisaksin sinna kindlasti ka tofut justkui liha asendajaks. Selline pasta sisaldab umbes 5 grammi valku. Sellist kogust ei saa kätte isegi lihaga pastadest.

Tofut inimesed väga ei armasta, aga mina kasutan Eestis valmistatud tofut ehk Loodusväe tofut. Neid leidub maitsestamata kujul, tšillimaitselisi ja ka marineerituid. Tofu on tegelikult üks vägev toiduaine, mida annab kasutada nii magusroogades, kui ka soolastes toitudes. Sellest võib teha isegi kastmeid, püreesid ning tofut saab muuseas isegi grillida.