Tuntud telenägu Mati Talvik (75) on töötav pensionär ja käesoleva aasta algusest peab ka tema leppima mõnevõrra väiksema sissetulekuga. Ta ei mõista, miks peab riik raha võtma nimme töötava pensionäri taskust. „Sellega proovib riik jumal teab mida kompenseerida,“ on mees pahane.

„Ja nüüd pensionist läks mingi 50 eurot vähemaks, see on ikka tuntav. See tuleks lihtsalt ära muuta. Kogu see asi on aps, tööõnnetus. Samal ajal, kui räägitakse, et nendest [ pensionäridest - toim] on kasu ja nad töötavad. Minu seisukoht on see, et tegemist on valituse väga halvasti läbi mõeldud asjaga,“ leiab Talvik.

Koorijuht ja muusikapedagoog Lydia Rahula (69) on samuti häiritud praegusest olukorrast. „Ma olen teeninud riiki. Me kõik teenime riiki ja maksame makse. Ja enne ma sain kindla summa, millest nüüd saan tunduvalt vähem. Mille eest ma karistada saan? Ega ma tööd praegu halvemini ei tee... Ja tööd teen edasi! Aga ikka võetakse sealt ka veel ära,“ leiab ta.