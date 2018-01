Maakri tänavale 27-korruselist kõrghoonet arendav Eesti kapitalil põhinev kinnisvara investeerimisfirma Capital Mill alustas kinnistutel lammutustöödega ja tahab veebruari lõpuks jõuda selgusele hoone mahu ja kuju osas.

"Saime linnalt loa lõpuks ära lammutada, kuid me pole veel projektiga nii kaugel, et minna ehitusluba taotlema. Enda kogemuse põhjal oletan, et nädala-kahe pärast on lammutatud," ütles Capital Milli partner Marko Kull BNS-ile.

Plaanitava hoone lõplikud mahud võiksid tema hinnangul selguda paari kuu jooksul. "Arhitektid tegelevad sellega, mitmed suured teemad on lahtised, mis mõjutavad. Töö aktiivselt käib, kuna planeeringud ja asukoht on väljakutsuvad, siis ta pole kerge. Veebruari lõpuks tahame, et oleks selgus majas," ütles Kull.

Detailplaneeringu järgi on Maakri tänav 30 ja 28b kinnistule määratud ehitusõigus kuni 27-korruselise maapealse osa ja kuni kahe maa-aluse korrusega ärihoone või äriruumidega elamu ehitamiseks.

Maakri tänav 30 kinnistul lammutatakse praegu kahekorruseline 19. sajandist pärit puitelamu ning ühekorruselised kuur ja garaaž. Maakri tänav 28b kinnistul paikneb üks ühekorruseline 1920.-ndatest aastatest pärinev paekivi seintega kauplus-elamu.

Allikas: BNS

