"Reinsalu ning kuluaarides ka seeniorpoliitiku ja vabadusvõitleja toetatud idee, et Maarjamäe memoriaal tuleks riigistada ning ideaalis ka lammutada on uskumatu barbaarsus," ütles arhitektuuriajaloolane Karin Paulus Õhtulehele.

Väidetavalt on memoriaali lammutamise põhjuseks varisemisoht. Samuti soovib minsiter selle linnalt üle võtta ja rajada samasse paika kommunismiohvrite memoriaal. Reinsalu sõnul pole talle teadaolevalt memoriaal ja seal olevad taiesed kantud mälestiste registrisse. Justiitsministeeriumi tellitud uuringu kohaselt maksaks memoriaali ohutuks muutmine ligi miljon eurot.

"Tegu on meie maastikuarhitektuuri vaieldamatu kulminatsiooniga, mis aina kesisema arhitektuuriga täituval Pirita teel aitab veidikenegi vahelduslikkust ning koha kaunidust demonstreerida. Olen väga rõõmus, et meie tipparhitektuuribüroo JVR kavandi järgi on valmimas kommunismiohvrite mälestusteos, mille abstraktne lähenemine haakub suurepäraselt Nõukogude ajast pärit kompleksi ning saksa sõdurite kalmistuga," selgitab spetsialist.