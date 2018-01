Nii-öelda supertoidud, nagu goji-marjad, mustikad, kurkum, kanepiseemned, jõhvikad ja kõiksugu muud kodu- ja välismaised toitainerikkad viljad, on juba mitu aastat meedias laiemat kõlapinda leidnud, ent alles nüüd on nad jõudnud ka kohvitassi sisse. Näiteks on toredalt kollane kurkum tuntud kui põletikuvastane vürts, millest on abi ka ärevuse, unetuse, maksaprobleemide ja isegi vähi, Alzheimeri tõve ja kõrge kolesterooli puhul, mistõttu tasub idamaist vürtsi proovida ka kohvi sisse segatuna. Põneva kurkumikohvi valmistamiseks keeda tass espressot ja lisa sellele pool teelusikat kurkumit ja kaneeli ning maitse järgi maca pulbrit ja kookosõli (samuti supertoidud!), kardemoni ja muskaatpähklit. Tervislik ja uudne kohvielamus on garanteeritud.

Kuivõrd statistika kohaselt muutub kohvijoomine üha levinumaks Z-generatsiooni ehk tänaste 13–18-aastaste tarbijate seas, kerkib sel aastal esile vahvalt värviline vikerkaarekohv, mille puhul tavaline kohvi- või piimavaht on lõbusamaks ehitud erinevate toiduvärvidega. “Just nagu möödunud aastal populaarsust kogunud glitterkohvi puhul, ei lisa toiduvärvid ka vikerkaarekohvile lisamaitset, ent võrreldes tavalise latte’ga on jook oluliselt atraktiivsem ja Instagrami-väärilisem, mis noorematele kohvisõpradele kahtlemata meelepärane on,” ütles Saeco kohvimasinate maaletooja Karmo Sahtel.

Magusad kohvijoogid

Rääkides noortest kohvisõpradest, siis ennustatakse, et 2018. aastal koguvad populaarsust ka erinevad magusad kohvijoogid, kus kange kohvimaitse asemel on rõhk vahustatud piimal ja erinevatel siirupitel, vahukoorel ja maitseainetel. “Kohvikutes maksavad sellised joogid 3–5 eurot, mistõttu on oluliselt odavam ja ka mugavam erinevaid magusaid kohvijooke valmistada kodus,” tõdes Sahtel. Kuna noored tarbijad eelistavad kohvi valmistada võimalikult kiirelt ja ilma suuremate pingutusteta, tasuks Sahteli sõnul eelistada sisseehitatud piimavahustajaga espressomasinaid, millega valmib piimaga kohvijook oluliselt kiiremini kui piima käsitsi vahustades. “Lisaks meeldib tarbijatele, et tänaste espressomasinatega saab valmistada väga erinevaid jooke, nii tavalist piimaga kohvi kui ka näiteks cappuccino’t, latte macchiato’t ja isegi kakaod,” tõdes Sahtel. Lisaks magusatele piimaga kohvijookidele naudivad käesoleval aastal tähelepanu ka erinevad kohvimaitselised magustoidud, näiteks kohvijäätis ja kohvilisandiga kokteilid, millest täiskasvanud kohvijoojad võivad proovida espressoubadega espresso martiinit.

Taasavastatud vana

Ilmselt pole kohvitee just kõige tuntum jook Eesti kohvisõprade seas, ent ometigi ulatuvad selle joogi juured juba kahesaja aasta tagusesse aega. Ehkki nime järgi võiks eeldada, et kohvitee puhul on tegemist tee ja kohvi seguga, on kummalise joogi näol tegemist hoopis vees keedetud kohvipuu lehtedega, mida oma kibeduse ja ebameeldiva järelmaitse tõttu suudavad juua vaid tugevaimad meie seast. Kuna aga kohvitee sisaldab suures koguses antioksüdante ja tavalisest kohvist oluliselt vähem kofeiini, teeb see terviseteadlike kohvijoojate seas tagasitulekut.