"Oleme tema lahkumisest sügavalt vapustatud ning jääme tema soojusest, huumorimeelest ja heast südamest puudust tundma," vahendab The Guardian.

76 aasta vanuses on surnud legendaarse Briti rokkansambli Moody Blues asutajaliige Ray Thomas.

Täpset surma põhjust pole teada, kuid 2014. aastal tunnistas Ray, et tal on diagnoositud eesnäärmevähk.

Ray on mitme Moody Bluesi laulu autor - tema sulest on näiteks "Legend of a Mind" ja "Veteran Cosmic Rocker." Kui bänd 1974 laiali läks, andis ta välja kaks sooloplaati. Hiljem tuli Moody Blues uuesti kokku. Ray lahkus ansambli ridadest terviseprobleemide tõttu aastatuhande vahenduse paiku.