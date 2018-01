Prints Harry on kirjutanud eraviisilise kaastundeavalduse oma kunagise võitluskaaslase omastele.

Usutakse, et 39aastane Nathan Hunt, kes teenis 2008. aastal koos printsiga Afganistanis Helmandi provintsis, võttis endalt posttraumaatilise stressihäire tõttu elu.

Kolleegide kinnitusel oli Hunt pärast teenistusest lahkumist kannatanud depressiooni all, kuid nimetanud Briti kaitseministeeriumi vahendusel saadud ravi mõttetuks ning kaalunud sõjaväest lahkumist.

„Nathan oli igavene naljahammas, kes päästis Afganistanis palju elusid,“ ütles üks Hunti endine kolleeg Mail on Sundayle. „Ta võitles oma peas olevate deemonitega aastaid, kuid paistab, et lõpuks said need temast võitu.“