Dubais juba asub maailma kõrgeim hoone, ent linna plaanitakse rajada sellest veel silmapaistvam ehitis.

Arendajate sooviks on ehitada pilvelõhkuja, mis pakub kodu enamale kui 400 000 elanikule, kirjutab BBC. Creek Harbour Toweri ehitustöödega on juba algust teinud kinnisvaraarendaja Emaar, teab väljaanne.

Praegu on maailma kõrgeimaks hooneks Burj Khalīfah, mis on 828 m kõrge. Korruseid on sel 163.