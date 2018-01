Ida-Hiina merel põrkasid kaks päeva tagasi kokku tanker ja kaubalaev. Kuna õli lekkimine tankerist jätkub, kardetakse keskkonnakatastroofi.

Hiina ametnikud on riigimeediale teatanud, et laeva ähvardab plahvatusoht ning uppumine, kirjutab BBC.

Transpordiministeeriumi sõnul on päästjad püüdnud alusele läheneda, kuid neid on tagasi tõrjunud mürgised suitsupilved. Seega puudub info laeva meeskonna kohta. Tankeril oli ametis 30 iraanlast ning 2 Bangladeshist pärit meest.

Hommikuse seisuga, mil tanker endiselt põles, on reostuse ulatus veel ebaselge.

Tankeril on aine, mida nimetatakse kondensaadiks ja mis võib lekke korral olla keskkonnale ohtlikum kui tavaline toornafta, kuna see eksisteerib gaasilises vormis, selgitas John Driscol JTD Energy Service'ist. „See võib olla ka värvitu ja lõhnatu, mistõttu on seda on palju raskem tuvastada ning ka selle tagajärgi likvideerida,“ lisas ta.