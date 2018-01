Juba 20. aastat järjest jagatakse parimatele muusikutele Eesti muusikaauhindu. Juubeliaasta puhul esineb auhinnagalal rohkem esinejaid kui iial varem ja kõik nad kuuluvad Eesti muusikamaailma koorekihti.

Spetsiaalselt muusikaauhindade gala jaoks loodud etteastetega astuvad üles Trad.Attack! ja Liis Lemsalu. Eriti magus üllatus ootab ees kõiki räpisõpru, sest spetsiaalselt muusikaauhindade peo tarbeks loovad oma ühisnumbri räpparid reket, Beebilõust, Arop, Genka ja 5MIINUST. Millegi senikuulmatuga üllatab ka NOËP alias Andres Kõpper, kes kannab galal ette oma uhiuue laulu.

Esinejate hulgast ei puudu ka Tanel Padar, kes on ühtekokku võitnud 11 muusikaauhinda. Esimese neist viis ta koju 2001. aastal ühes bändiga Speed Free. „Seda õhtut ei unusta ma iial, sest meie muusikaauhind läks kaduma, saime selle alles neli aastat hiljem kätte,“ meenutab Padar. Ta on veendunud, et muusikaauhinnad on väga vajalikud. „Ma leian, et eriti just nooremate kolleegide jaoks on need olulised. Noore artisti jaoks on aasta uue tulija tiitel, või ka nominatsioon, suur tunnustus ja see annab kindlasti tegutsemiseks indu juurde,“ sõnas Padar.Muusikaauhindu jagatakse Saku suurhallis 25. jaanuaril. Esinejate nimekiri täieneb pidevalt ja peagi tehakse teatavaks järgmised artistid.