Padar on veendunud, et muusikaauhinnad on väga vajalikud. „Ma leian, et eriti just nooremate kolleegide jaoks on need olulised. Noore artisti jaoks on aasta uue tulija tiitel, või ka nominatsioon, suur tunnustus ja see annab kindlasti tegutsemiseks indu juurde,“ ütles Padar.