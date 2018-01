Eile jagati Ameerikas Beverly Hillsis Kuldgloobusi. Kes noppisid tänavu Ameerika filmi- ja teleauhinnad?

The Guardian kirjutab, et parima filminäitlejarolli komöödias või muusikalis noppis naistest Saoirse Ronan ("Lady Bird") ning meestest James Franco ("The Disaster Artist"). Parima filmi auhinna samas kategoorias sai film "Lady Bird"

Parima draamanäitleja Kuldgloobused said endale Gary Oldman ("Darkest Hour") ja Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"). Parimaks draamafilmiks krooniti "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".