Reuters on pealkirjastanud, et Ühendriikide idarannikut piinab „brutaalne külmus“, mis tõi lume kaugele lõunasse, Floridasse. Kohalike kinnitusel kukkusid puudelt külmast kohmetunud iguaanid ja vabatahtlikud käisid päästmas kilpkonni. Meteoroloogid hoiatasid newyorklasi, et tuleb olla ülimalt ettevaatlik – paljast ihu võib saada raskeid külmakahjustusi juba poole tunniga. Viimastel päevadel on külma käes hukkunud paarkümmend inimest mitmes osariigis. Lume tulekuga kaasnenud tormituul sundis läinud nädalal paljudes kohtades sulgema tuhandeid koole. Kohati peatus reisirongiliiklus. Laupäeval sulges uksed Vemonti kuulus suusaturismikeskus Killingtonis. „Lund on rohkesti, aga nõlvadel on karta 50 külmakraadi – sellise temperatuuriga ei saa ütegi inimest slaalomit sõitma lubada,“ öeldi keskusest.

Tuhandeid lende on ära jäänud või suunatud varulennuväljadele. Aerofloti Ühendriikidesse teel olnud lennuk ei riskinud ja pööras Islandi kohal tagasi. John F. Kennedy nime kandval lennuväljal oli külma –13 kraadi ehk rekordiliselt palju.

Kanadas ennustati Ontarios ja Quebecis –50 kraadini langevat temperatuuri. Külm kestab ka alanud nädalal, jäävihma on oodata Kansase osariigist Tennesseeni.

Euroopa upub

Samal ajal on Euroopas jõed üle kallaste tõusnud, Seine ähvardab uputada Pariisi ja Reini jõgi Saksamaal Mainzi linna, kus on sealsete ametnike sõnul juba paljud tänavad vee all. Kölnis seisis Reini pind eile mõõtelati märgistuse järgi kaheksa meetri kõrgusel ja oodati, et peagi tõuseb jõgi veel meetri jagu. Tavaliselt on selles piirkonnas vett kolm kuni viis meetrit. Düsseldorfis hakati ehitama liikvakotitõkkeid, et vältida üleujutusi vanalinnas. Mõni sild kanalitel ja väiksematel jõgedel, mis suubuvad Reini, on suletud. Tõenäoliselt peavad uksed sulgema ka jõeäärsete linnade jõeäärsetel tänavatel asuvad restoranid ja kohvikud. Neckari jõgi suleti laevaliiklusele, parvedega ei pääse mitmes kohas üle ka Moselist.

Baieris ähvardas Doonau üle kallaste tõusta, kuid Deutsche Welle teatel üleujutusoht väheneb. Siiski on võimud hoiatanud, et elanikud peavad olema valmis evakuatsiooniks, kui sajud kestavad ja Alpidelt tuleva sulavee survel jõgi taas tõusma hakkab.

KUJU KESET JÕGE: Skulptuur on jäänud Doonaul veenagi Linzis. (Reuters / Scanpix)

Seine`i veetaseme tõustes kolme meetri võrra korraldati reedel Pariisis jõepäästjaile suurõppused, mis lõppesid traagiliselt: jäljetult kadus Notre Dame`i lähikonnas sukeldunud naispolitseinik, keda otsiti sadade päästjate, mootorpaatide ja kopteritega, kuid tulemusetult.