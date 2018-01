Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmetele tuli Rein Langi saamine Hanno Pevkuri nõunikuks üllatusena, sest seda ei olnud nendega arutatud. „Uudist lugesime lehest. Fraktsioonis Langi nõunikuks võtmist ei arutatud,“ sõnas reformierakondlasest riigikogulane.

Riigikogu aseesimees ja Reformierakonna juht Hanno Pevkur ütles neljapäeval ERRile, et Lang hakkab tema nõunikuna eelkõige tegelema riigireformi ja -õigusega. Kolmapäevases pressiteates ei olnud seda aga sõnagagi mainitud ja fookus oli riigikogu valimisteks valmistumisel.

Reedel teatas Lang, et loobub riigikogu aseesimehe nõuniku kohast, sest peab tekkinud olukorras töötamist võimatuks.

“On ülimalt kahetsusväärne ja kurb, et uus aasta algas sellise jamaga. Kui Hanno mind nõu andma kutsus, oskasime küll ette näha, et selle ametlik vormistamine võib tõmmata tähelepanu, kuid ei osanud prognoosida sellist oponentide indu aasta alguses kohe kampaaniat teha. Meie viga. Meie väljaöeldut kasutati meie vastu, sest me ei osanud asju mõistlikult välja öelda. Samuti meie viga,” möönis Lang.