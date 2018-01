„Me polnud jõudnud tehnikatki lavalt maha tõsta, kui plaadifirma tegevjuht Claus Kaiser Evald Andersen tuli ja ütles, et vahet pole, kes Noortebändi konkursi võidab – meie igatahes tahame teiega koostööd teha,“ räägib ansambli Rainer Ild vokalist Rainer Ild värskest lepingust Taani plaadifirmaga No Angel Records. Alternatiivset muusikat viljelevasse karismaatilisse duosse kuulub veel trummar Sven Seinpere.

Noormehed vahetasid plaadifirma tegevjuhiga kontakte ja juba mõne päeva pärast lepiti kokku kohtumine. „Jõime kohvi, viskasime nalja, tegime üksteisele komplimente ja kui ma ei eksi, siis kallistasime ka lõpuks. Siis mõtlesime paar päevakest ja edasi toimus juba paberivärk,“ kirjeldab Rainer, kuidas plaadifirmaga leping sõlmiti. Sama plaadifirma alla kuulub näiteks The Boondocks, Avoid Dave, Lepatriinu, Helen Adamson ja paljud teised Eestis tuntud muusikud.

Ansambel Rainer Ild (vasakul Rainer Ild, paremal Sven Seinpere) pani mullu kinni Noortebändi konkursi. (Stanislav Moškov)

Ettepanek koostööks tuli neile juba Noortebändi finaalis. Rainer tunnistab, et pakkumine tuli nii tema kui ka Sveni jaoks kui välk selgest taevast – midagi sellist ei julgenud kumbki neist isegi loota. „Tegelikult lootsime rohkem seda, et Hesburger teeb meile pakkumise, et saame terve aasta tasuta burgerit süüa. Okei, Sven tahtis rohkem Dinerit või Pizzakioskit,“ viskab Rainer endale omaselt kildu. „Tegelikult me ei teadnud, mida oodata. Ja ei arvanud, et võiksime võita,“ lisab ta. Aga võit tuli ja elu pole pärast seda enam endine. Aasta lõpp kujunes väljakutsete- ja põnevuserohkeks, näiteks oli bändil au esineda Liis Lemsalu plaadi esitlusel. Soojendatud on veel bände nagu Frankie Animal ja The Boondocks. „Tutvume uute lahedate inimestega ja täiega lõbus on olnud terve see aeg,“ räägib Rainer. Värskelt sõlmiti ka koostöö mänedžer Sandra Sersantiga, kes on muu hulgas Liis Lemsalu mänedžer.

Miks aga otsustati bändile panna just Raineri passinimi? Ega Sven end kõrvalejäetuna tunne? „See võib kõlada naljana, aga ma luban, et see pole nali. Veel enne, kui Sveniga tutvusime, oli tal unistus – seda võib-olla juba pisikesest mürsikueast saati – et kui ta bändi teeb, siis paneb sellele nimeks Rainer Ild. Me ei tundnud tol ajal teineteist. Tutvusime aastaid hiljem jõusaalis, kus me mõlemad treenisime maratoniks. Kui ta mu nime kuulis, siis ta oli šokeeritud – jooksis hantlitega minu juurde ja küsis mu nime uuesti üle. Ja nii me hakkasime sõpradeks,“ lausub Ild surmtõsisel toonil.

Sven Seinpere (vasakul), Rainer Ild (paremal) (Rasmus Randla, Risto Randla)

Muusikuid eristab teistest neile omane huumorisoon ja ebatavalisus. Möödunud novembris suutsid nad ninapidi vedada mitut veebiväljaannet, kes kajastasid, kuidas saatesse „Eesti top 7“ oma uut muusikavideot tutvustama läinud noormehed avalikult riidu läksid, mispeale Sven intervjuu katkestas ja kaamera eest minema kõndis. Säärane huumor ilmestabki nii duot, nende avalikke ülesastumisi kui ka muusikavideoid. Kusjuures, verivärske muusikavideo jõuab avalikkuse ette juba sel neljapäeval. Videost rääkides jääb Rainer salapäraseks. „Ütleme nii, et ma pole kunagi nii palju Sveni piinanud kui selle video võtetel. Mind seal muusikavideos ei ole,“ lausub ta ja lisab, et oli video juures hoopis režissööri rollis. Vastalanud aastal on oodata ka bändi debüütalbumit. Millal täpselt, Ild veel ei avalda. “Aga see saab olema parim,” vihjab ta vaid.