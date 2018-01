„Ega ma päris kohe pildistamiseks valmis olnud, eks ma natuke ikka perutasin,” naerab näitlejanna Ita Ever, kes oli möödunud reedel raamatu „Eesti läbi 100 silmapaari” 100. pildistatav. Ehk kõige viimane. „Aga kui nad rääkisid, milleks see on mõeldud, siis lõpuks ikka nõustusin. Nii et ma polnud väga ülbe.”

Projekti idee autor kunstiline juht Kaire van der Toorn-Guthan mäletab, et näitlejanna andis küll nõusoleku, aga töö- ja tervisemured murdsid järjepanu sisse ja fotosessioon lükkus aina edasi. Ita Ever muheleb, et küllap see üks kotermann oli, kes alatasa sekkus ja asjade käiku rikkus. „Helistasin talle uuesti, tabasin ta lihasabas kuskil kaubanduskeskuses,” pajatab Kaire, et oli jäänud tõepoolest vaid üks päev, kui oleks saanud 100. portree üles võetud. „Ita oli väga lahke ja sõbralik, kuid närvitses oma lihajärjekorra numbri pärast ja palus mul hiljem uuesti helistada. Kui ma ta siis lõpuks tabasin, ütlesingi talle, et nii ja nii: tema on number 100 ja ilma temata me ei saa, mitte ainult projekti seisukohast, aga ka kogu eesti rahva ja Eesti vabariigi seisukohalt on tähtis, et ta selles reas oma koha leiaks.” Kõik toimis ning kui Ita fotograaf Toomas Volkmanni stuudiosse läks, sai ta erakordselt helge nostalgiamüksu.