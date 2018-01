Lubatud lumetorm on jõudnud Eestisse. Mitutuhat majapidamist on elektrita ning praamiliiklus on osaliselt katkenud.

Tallinna lennujaamas ühtegi lendu seni tühistatud ei ole.

Elektrilevi lehelt võib näha, et torm on kaasa toonud esimesed elektrikatkestused. Kell 22.55 oli elektrita 3682 majapidamist. Elektrikatkestusi esineb kõige rohkem Harjumaal, aga ka Lääne-Virumaal, Viljandimaal, Raplamaal, Saaremaal, Hiiumaal, Valgamaal ja Pärnumaal. Elektrikatkestuste kaarti saab jälgida Elektrilevi kodulehel siin.