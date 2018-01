Majandusminister Kadri Simson ja Reformierakonna parlamendisaadik Valdo Randpere teevad ennustusi alanud aastaks. Juttu tuleb nii poliitikast, spordist kui Eurovisioonist. Muuhulgas ütles Randpere, et hiljemalt märtsiks on Simson valitsusest lahkunud ja poolaastaks on valitsus lõhki.