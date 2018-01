on tõenäosus, et Ragnar Klavan pääseb pühapäevases kohtumises Inglismaa liiga liidri Manchester City vastu Liverpooli algkoosseisu. Tundub julge pakkumine, kuid peatreener Jürgen Klopp on vihjanud, et Eesti koondise kapten kuulub tema soosingusse. Reedes karikamängus sai Klavan puhata, kuid varem on ta rotatsioonis kindlalt sees olnud.

Ragnar Klavan. (REUTERS)