Kuigi tänaseks võib paljudel olla tekkinud kahtlus, kas tali jääb seekord taeva, siis ilmselt see nii ei lähe. Kuidas pannakse paika prioriteedid, millised teed esimesena lumest puhtaks lükatakse ning kes saadab masinad teedele? Nendele küsimustele käisid Seitsmesed vastust otsimas Kesk-Eesti ühes suurimas teehooldusfirmas.

Taristoni hooldejuht Alvar Aedma rääkis, et teehooldaja on tööl seitse päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas. "Meil on valvemeistrid, kes jälgivad tee seisukorda. Meil on valvetöötaja, kes on ööpärvaringselt arvuti taga ja jälgib andureid, mis on teedel. Ka puisturimehed on ööpäevaringselt valves vahetustega."