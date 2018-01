Rootsit räsib lumetorm Cora. Tuul puhub 30 meetrit sekundis ning arvatakse, et tuule kiirus suureneb veelgi.

Väljaanne Aftonbladet kirjutab, et torm Cora raputas kõigepealt Lõuna-Norrat. Lääne-Norras andis ilmateenistus välja teise astme tormihoiatuse.

Rootsis Ljungdaleni turismibüroos töötav Britt Ellenius rääkis väljaandele, et majutusasutused on varunud sooje tekke, raadio akusid, küünlaid ning toitu, mida saab puupliidil valmistada. Elleniuse sõnul on nähtavus tormipiirkonnas tuisu ja pimeduse tõttu väga kehv ning inimestel ei soovitata kodust väljuda.

Torm jõuab vastu ööd ka Eestisse, kus lubatakse samuti tuult kuni 28 meetrit sekundis ning lumetuisku. Teeolud võivad järsult halveneda.