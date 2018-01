Kui oleksite pensionär ning käiksite jõudumööda veel tööl, siis kuidas teile meeldiks, kui riik ühel hetkel võtaks teilt maksudena sadakond eurot senisest rohkem ära, põhjendusega, et seda raha läheb riigil mujal tarvis? Tundub nagu halb unenägu, kuid ometi oli selle aasta algul vähenenud sissetulek tõsiasjaks kümnetele tuhandetele töötavatele pensionäridele. Võimuliidu andmetele hakkab astmelise tulumaksu tingimustes rohkem tulumaksu maksma 23 tuhat töötavat pensionäri ning 7000 neist kaotavad 83 eurot.

Antud hetkel pole mõtet hakata rääkima õigustatud ootuse põhimõttest. Küll aga näib kõverpeeglina 4500-eurose kuupalgaga asespiikri Enn Eesmaa palve koos palga ja pensioniga üle 1000 euro saavatel „kõige jõukamatel“ pensionäridel panustada vaesemate pensionäride aitamisse. Kas olukord, kus ühed palgavaesed pannakse aitama veelgi vaesemaid, tähendab ikka solidaarsema ühiskonna loomist nagu praegune võimuliit seda endale ette kujutab.

Signaalid, mida riik pensionäride maksustamisega välja saadab, on vildakad. Uus süsteem ei soosi pensionäride töölkäimist. Mis sest, et oleme rääkinud elukestvast õppest ning tundnud heameelt, kui eakamad soovivad pelgalt ülalpidamise asemel töölkäimisega ka ise oma panuse ühiskonna arengusse anda. Olukorras, kus majanduskasvu tingimustes valitseb tööjõupuudus, on pensionäride nöökimine ja alavääristamine lühinägelik. Solvunud pensionär kas lõpetab töölkäimise või elavdab riik sellega hoopis ümbrikupalkade maksmist. Ja mis kõige hullem – riik annab õppetunni, et edasipüüdlikkus saab karistatud, kui vasakvalitsus solidaarsuse jutuga su rahakoti kallale tuleb.