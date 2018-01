Kristen Michal jagas enda Facebooki lehel Delfi artiklit, milles ta räägib, et töötavate pensionäride kõrgem maksustamine on halb otsus, mis tuleb ringi teha.

"Riigis otsuseid langetades ei saa olla otsuste tegijate eest saladus, et majanduses räägitakse tööjõupuudusest. Nüüd aga annab riik sõnumi, et kogenud töötajad ei ole Eestis vajalikud? Ja aktiivne, ning väärikas vanadus, kus tehakse oma tööd leiab kõrgema maksustamise? Väga halb plaan. Halb on mõju moraalile – kes on valmis veel ise tegutsema, saab sõnumi, et see pole hinnatud," laidab Michal Delfi artiklis uut maksusüsteemi.

Artikli all kommenteerib üks naisterahvas, et ta pole julgenud veel enda töötavast pensionärist emale helistada ja küsida, kui palju ema nüüd vähem raha kätte saab.

Michal vastas kommenteerijale, et võib talle Jüri Ratase numbri anda. "Ta ehk selgitab Su emale, millise loogika järgi sai Eestis töötavast pensionärist see, kellelt rohkem nõuda", märkis Michal kommentaaris.

