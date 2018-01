USA laulja Lana Del Rey andis möödunud aastal välja albumi, millel oli teiste sead lugu nimega "Get Free". Tähelepanelikud kuulajad on aga märganud, et pala kõlab kahtlaselt sarnaselt inglise bändi Radiohead hitiga "Creep".

Portaal NME vahendab, et vahepeal levisid kuulujutud, et Radiohead plaanib Lana Del Rey loo varastamise pärast kohtusse kaevata. Kuulujutud osutusid küll alusetuks, kuid fakt on, et kaks lugu kõlavad tõepoolest sarnaselt.

Väljaande The Sun andmetel püüavad nii Radioheadi kui Lana Del Rey tiimid olukorras selgust luua kohtusse pöördumata. Allika kinnitusel tahab Radiohead pala "Creep" muusikaliste fragmentide kasutamise eest kompensatsiooni saada või olla märgitud loo "Get free" ühe autorina.