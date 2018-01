Aastavahetuse eelsel- ja järgsel ajal ilmestavad politseiameti teenindussaale jälle mitmetunnised järjekorrad. Mitte et see kuigi suur üllatus oleks. Kuid oleme harjunud ja tuimaks tehtud asjadega, mis tegelikult ei saa normaalne olla. Kuskil mujal kui politseiametis me nõukaajast tuttavaid hiigeljärjekordi enam ju ei näe.

Häiriv on seegi, et politseiameti vastustes pole vabanduseraasugi, pigem õigustust, nipsakust ja üleolekut. Mida arvata vastusest, et „järjekorrad võivad olla pikemad.“ Justkui saaks politseiametile tulla üllatusena, et sajad tuhanded inimesed käivad riigi poolt kohustuslikuks tehtud id-kaarti uuendamas.

Ühesõnaga – õigust jääb veel ülegi. Ikka on inimesed süüdi selles, et tulevad järjekorda seisma. Siin aga konks ongi – miks peab järele tulema, kui politseil on niigi raha ja tööjõudu vähe? Panka enam uue pangakaardi järele me minema ei pea, see saadetakse juba mõnda aega igaühele koju postkasti. Soomes anti pass inimestele kätte varem lähimast R-kioskist, nüüd bussifirma teeninduslettidest, mitte aga politseijaoskonnast. Vaevalt julgeb keegi väita, et soomlased on valinud dokumentide kättetoimetamiseks ebaturvalise lahenduse.

Meilgi sai varem passi kätte pankadest, enam ei saa – tegu on selge tagasiminekuga. Politsei teeb nii nagu neile on mugavam. Politseijaoskondade asemel on Tallinnas kaks äärelinnas asuvat teenindussaali, ühte neist ei käi korralikku ühistransportigi. Hea näide sellest, kuidas riik ei hooli, solgutab kodanikke ja mitmetunnised järjekorrad ei käi kopika eestki mundriau pihta. Nagu nõukaajalgi, kus müüja oli poes peremees ning jalus tammuv ostja võis koristajamutilt märja põrandakaltsugagi saada.