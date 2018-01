Eesti juurtega poliitik Lembit Öpik on masenduses pärast seda, kui ta naine Sabina Vankova nende seitsmekuuse tütrega ta juurest lahkus. Lahkumise põhjuseks oli Öpiku arvatav afäär Alex Bestiga. Väljaanne Mirror kirjutab, et Vankova ei suutnud armukese olemasoluga leppida ning kolis tütrega Bulgaariasse Sofiasse. Öpik on seepeale aga masendusse langenud ning ütleb, et olukord on hullem kui südantlõhestav. "Kui sa tead, et laps, kes on osa sinust, on üle tuhande kilomeetri eemal, siis oleks sinust nagu tükike puudu," kirjeldas Öpik enda emotsioone. Mehe sõnul valitseb tema ja naises ühises kodus kohutav tühi vaikus. Enam pole kuulda beebinuttu ega naeru. "Ma igatsen neid. Ma ei maga hästi. Sõbrad näevad, et minuga ei ole kõik korras," märgib Öpik.

Mees reisib võimalikult tihti Bulgaariasse, et enda pisitütart näha. Vankova eemaloleku aja jooksul on mees naist ja last külastanud kolm korda. Lisaks maksab ta lapsele elatisraha.

Siiski unistab Öpik sellest, et ühel päeval on nende pere jälle koos ning naine naaseb lapsega tema juurde.