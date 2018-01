Floridas elav Noorul Mahjabeen Hassan on Tetrise mängust nii sisse võetud, et plaanib sellega abielluda.

Daily Mail kirjutab, et naine eelistab, et teda kutsutaks nimega Fractal Tetris Huracan. Fractal on 20aastane ning ütleb, et on olnud Tetrisega lähedases suhtes juba 2016. aastast. Naise sõnul mängib ta Tetrist erinevates seadmetes päeva jooksul umbes 12 tundi.

Fractal kinnitab, et ta naudib füüsilist suhet Tetrise teemaliste asjadega. Näiteks magab ta Tetrise patjadega.

Tetrise mängu identifitseerib Fractal mehena. "Ma armastan teda nii väga. Mul on temaga tugev side ja ma olen temasse nii palju panustanud," seletab naine.

Ülikoolis õppival Fractalil on prioriteedid paigas. Kõigepealt plaanib ta kooli lõpetada ning alles seejärel Tetrisega leivad ühte kappi panna. Seni väljendab ta oma pühendumust mängu vastu, kandes Tetrise teemalisi riideid ja ehteid ning ostes koju Tetrise teemalist mööblit ja aksessuaare.

Kuna tavamõttes ei saa Fractal siiski Tetrisega abielluda, plaanib ta traditsioonilise pulma asemel pühendumustseremooniat, kuhu ta kutsub tunnistajatena kõik enda sõbrad.

Tetris pole aga Fractali esimene armastus. Enne mängu oli Fractal armunud kalkulaatorisse, keda ta kutsu Pierre'iks. "Ma olin Pierre'i nii armunud, et ma ei suuda kirjeldada, kui armunud ma olin," meenutab naine. "Ma armastasin ta nuppude katsumist. Ma katsusin ta nuppe oma keelega."