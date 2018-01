"Maksusüsteemi lihtsus ja arusaadavus on mõistagi voorused, mille poole on mõistlik püüelda. Reformierakond tegi pika võimuloleku jooksul lihtsatest maksudest omaette kultusobjekti - sildi, mille taha sai pugeda siis, kui ideoloogilistel põhjustel sooviti blokeerida maksusüsteemi sotsiaalselt õiglasemaks muutmist.

Mikser siiski tunnistab, et valitsus on teinud maksustamise küll sotsiaalselt õiglasemaks, kuid tarbetult segaseks. Tema hinnangul peab järgmine valitsus selle vea parandama.

"Riigis pettunud töötav pensionär, kes on oma tulusid deklareerides ootamatult avastanud, et peab juba tasutud tulumaksule tublisti juurde maksma, ei ole kindlasti miski, mille üle riik peaks uhkust tundma," toob ta näite praeguse süsteemi nõrkusest.

Ratase, Rõivase ja Partsi "kremlimeelsusest"

Mikser kirjutab, et mõistagi pole tänane valitsus põrmugi vähem eestimeelne kui kõik eelmised. "See valitsus seisab vankumatult Eesti julgeolekuhuvide kaitsel. Ja ka peaminister Jüri Ratas pole grammigi vähem eestimeelne mees kui Taavi Rõivas või Andrus Ansip. Rõivas teab seda."

Tema hinnangul püüab Rõivas intriigi õhutada, kuid ei salga, et Keskerakonnal on siiski probleem. "See probleem tõukub tõsiasjast, et oluline osa valitsuse juhtpartei häältest tuleb inimestelt, kes ei toeta täiel määral Euroopa Liidu ja NATO ühispoliitikaid Venemaa suunal ega jaga neid julgeolekupoliitilisi põhimõtteid, mille poolt peaminister Ratas tippkohtumistel ja Ülemkogudel hääletab."

Mikseri sõnul on Ratas siiani kavalalt käitunud, kui on lubanud erakonna venekeelsetel staaridel rääkida avalikult juttu, mis tooks ära ka venelaste hääled. Siiski leiab minister, et pikaajaliselt ei ole selline sahkerdamine jätkusuutlik.