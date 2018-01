Petturid püüavad Tallinna tänavatel eri nippidega inimestelt raha kätte saada. Trendikas nipp on näiliselt tasuta kööginõude eest ootamatult suur summa välja nõuda.

Bussijaamas piletiostuks kerjamine, kurt-tummadele annetuste kogumine ja haige koeraga eksponeerimine on tallinlastele sedavõrd tuttav vaatepilt, et enam pole see petturite jaoks kuigi tulus.

Nüüd on taas üles leitud vana nipp, millega juba kümmekond aastat tagasi heauskseid peteti. Nimelt püütakse ohvri tähelepanu kõrvale juhtides talle hulk väärtuslikku kraami autosse kuhjata ning siis küsitakse selle eest suur summa raha.