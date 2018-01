Mul langes süda saapasäärde, kui väljas plahvatust kuulsin!“ tunnistas pühapäeva hommikupoolikul Vårby Gårdi metroojaamas umbes 15 kilomeetri kaugusel Stockholmi kesklinnast olnud naine. Politsei sai väljakutse kell 11.07 kohaliku aja järgi.

Haiglasse viidi 60aastane mees ja temaga kaasas olnud 45aastane naine, kelle sõnul oli mees tõstnud maast mingi eseme, mis plahvatas. Rootsi ajakirjanduse andmeil oli tegemist abielupaariga. Mees suri hiljem haiglas. Aftonbladet kirjutas, et metroojaama ees vedeles käsigranaat, kuid politsei seda vähemalt esialgu ei kinnitanud. Stockholmi politsei esindaja Sven-Erik Olsson ütles Aftonbladetile, et tõenäoliselt ei pandud lõhkekeha jaama juurde selleks, et just seda vanemat meest tappa. Esialgu ei peeta seda terrorirünnakuks.

(AFP / Scanpix)

Metroojaam ja selle ümbrus jäi pikaks ajaks suletuks. Pommirühma demineerijad otsisid ümbrusest võimalikke lõhkekehi ja inimesi veeti senikaua bussidega.