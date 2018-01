Maailma kalleim viin ei kuulunud tegelikult baarile, kust see varastati. Nimelt anti see neile laenuks, kuna baaris oli parasjagu viinakollektsiooni näitus.

2. jaanuaril varastati ühest Taani baarist miljon eurot maksev viin. Paar päeva hiljem leiti see üles ühelt ehitusplatsilt, ent täiesti tühjana.

Kulla, hõbeda ja teemantidega kaunistatud pudel maksab pisut enam kui miljon eurot. Baari omaniku sõnul ei vähenda viina väärtust asjaolu, et leides oli pudel täiesti tühi. Vene autofirma Russo-Baltique valmistada lastud pudel meenutab Ingbergi sõnul hinnatud vintage-auto esiosa.

"Tunne on suurepärane. Viinajumal päästis meid!" ohkas baariomanik Brian Ingberg kergendatult. Ta kavatseb pudeli asendusviinaga täita ning taas näitusele panna. "See on pool aastat olnud osa meie kollektsioonist."

Eksklusiivne Russo-Baltique'i viin on sarja "Kaardimaja" fännidele tuntud ka teleekraanilt. Nimelt kinkis ühes episoodis Venemaa president pudeli USA ametivennale.