Pensionieas Talvik koju istuma veel ei kipu. Enda sõnutsi ta lihtsalt ei oskaks kodus käed rüpes istuda. Mees tunnistab, et teda teevad veel praegugi kõige rohkem rõõmsaks tema töö ja kolleegid. "Ütlen ausalt, siin on au töötada, ei ole niisugune ludrivärk," rääkis Talvik muheledes.

"Olen õnnelik, et olen saanud ennast teostada. Olen saanud ennast näidata, minu mõtted on jõudnud rahvani," tunnistas Talvik, kes enda sõnul naudib asjaolu, et teda tuntakse ja teatakse. "Ma saan paljusid olmelisi asju kergemini kätte kui tavainimene."

Et memuaaride ja elulooraamatute avaldamine on tuntud inimeste seas populaarne, küsiti ka Talviku käest, kas ka tema juba pastaka on haaranud. "Ma olen kogu aeg seda edasi lükanud. Aga ühte ma võin öelda: kui ma kunagi üldse kirjutan memuaare, siis ma ei lase kellelgi teisel kirjutada, vaid siis ma kirjutan ise," ütles ta.

"Ma ei arva, et see lugu lõppenud on, mida ma oma eluks ja tööks nimetan. /.../ Ja ma ei taha kellelegi haiget teha. Aga paratamatult tuleb siis see ka mängu, et ma võin kedagi väga riivata ja seda ma väga kardan. Ma võin mõnele väga rängalt öelda ja seda ma praegu ei vaja," põhjendas Talvik.