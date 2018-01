Koorijuht ja muusikapedagoog näeb oma vanuse kohta suurepärane välja ning seda märkavad ka lapsed, keda ta õpetab. Hiljuti pakkus üks neist, et Rahula on 47aastane. "Eks ma teen lastega koos lollusi ka ja olen energiline," arvab ta, miks lapsed nõnda pakuvad.

"Minu jaoks on väga oluline tervis. Kui see on olemas, siis ma jõuan kõike teha ja oma mõtted realiseerida. Väga oluline on mu perekond – lapsed, lapselapsed ja abikaasa," loetleb ta, mida juubeliaastalt ootab.

Eeloleval teisipäeval täistab Lydia Rahula 70. sünnipäeva. "Ega see number mind küll ei kohuta. /.../ Ega see number ei pane sind tegutsema. Ma ei mõtle selle peale, kui vana ma olen," ütles Rahula ETV saates "Hommik Anuga".

"Mulle meeldib lapsi õpetada, nad on nagu puhas leht, kui nad tulevad minu juurde," mõtiskleb Rahula.

Kui õpetajad peavad arvestama, et õpilased võivad vahepeal krutskeid teha, siis Rahula sõnul pole tema lapsed veel miskit korda saatnud. Poistekoori praeguseid kasvandikke ja vanemaid kiidab ta samuti hoolega.

"Ma õpetan inimlikke väärtusi. Sa pead ütlema "tere" ja "head aega", mitte lööma pilku maha, pühkima jalgu, pead mütsi kirikus peast võtma," loetleb Rahula, et tundides ei õpeta ta ainult muusikat.

Mitukümmend aastat lastega tegelenud Rahulat on kutsutud ka näiteks EMTA-sse täiskasvanuid õpetama. Naine peab aga oluliseks järelkasvu õpetamist.

"Meil on vaja istutada õunapuud, juuri ajada, et nad hakkaks kasvama. Kui ei tehta ära seda tööd maast madalast, siis ei ole ju laulupidu! Sa ei võta ju tänava nurgalt mõnda koori või ei leia lauljaid koori," põhjendab ta.

"Poiste õpetamine on kindlasti mitu korda raskem. /.../ Poistega läheb kaua aega ja sul peab olema väga suur kannatus," selgitab Rahula, et kindlasti oleks lihtsam õpetada tüdrukuid või täiskasvanuid, ent on siiski poistekoorile kindlaks jäänud.

"Ma olen mõelnud, et kuidas ma jõuan ja mis siis saab, kui ma ei jõua. Aga siiani olen jõudnud ja mul on väga palju energiat ning kirge. Lapsed on tegelikult väga armsad ning nendega töötada väga tore. Mulle nii meeldib!"

Saate lõpetas Rahula mõttega, mida hoiab ka kodus enda noodipuldil: