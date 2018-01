Mitmed kaasaelajad kirjutavad, et kui iga blogi jälgija annaks kasvõi ühe euro, oleks arve peagi makstud. Jälgijaid, muide, on Malluka Facebooki lehel üle 47 000.

Laupäeval kirjutas Mallukas oma blogis, et ööpäevaga on laekunud annetusi juba 900 euro eest. "Muidugi suured tänud selle eest, aga teisalt on nii vastik," kirjutab ta ning lisab, et tegelikult saaks aidata selle rahaga hoopis neid, kel vaja ravimeid või muud hädapärast osta.

Trahv tuleb blogijal ära maksta 2. veebruariks ning nagu selgub, on Mallukal plaanis esitada ka vastulause, millega loodab summat vähendada.

Mangi horoskoop paistab aga Mallukale vähemalt seni paika pidavat. "Jaanuar pakub palju huvitavat ja tõstab tuju, seda mitte ainult veinipokaali mõjul, vaid inimeste suurenenud huvi tõttu tema vastu," seisab Maalehe horoskoobis.