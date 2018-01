Ilmateenistuse prognoos lubab pühapäevaks lörtsi, lund ja tuisku. Autojuhid peavad aga arvestama libeda tee ja paiguti kehva nähtavusega. Õhtuks aga lubatakse suisa tormi!

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel põhja pool enamasti lumised või soolalumesegused ning lõuna pool soolaniisked või -märjad, kuid ka seal on enamasti teedel kerget lund. Mitmel pool sajab hooti lund, tugeva tuule tõttu on kohati teedel pinnatuisku. Teetemperatuurid on allpool nulli. Kõikjal, eriti väiksematel teedel, tuleb arvestada, et teed võivad olla ka jäised!

Prognoosi kohaselt hommikul pilvisus hõreneb, kuid mitmel pool sajab veel hooti lund. Päev tuleb peamiselt sajuta ja hea nähtavusega, vaid rannikul võib kerget lund tulla. Hommikul jääb õhutemperatuur -1..-5°C vahemikku, päeval tõuseb Lääne-Eestis kuni 2 kraadi üle nulli, mujal jääb paar kraadi alla nulli. Ilm püsib tuuline, paiguti on teedel pinnatuisku.

Maanteeamet tuletab juhtidele meelde, et libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.