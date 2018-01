USA president Donald Trump ei välista telefonikõnelusi Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga. Trump ütles laupäeval, et ta on valmis Kim Jong-uniga telefoni teel rääkima ning et see kõnelus võiks viia kahe riigi suhetes positiivsete arenguteni.

Reuters kirjutab, et seni on USA ja Põhja-Korea liidrid omavahel põhiliselt solvanguid vahetanud. Trump tavatseb Kimi raketimeheks kutsuda, kuna too testib tuumarelvu ja ballistilisi rakette. Nädala alguses pilkas Trump Kim Jong-uni avaldust, et Põhja-Koreal on tuumanupp laual, öeldes, et tal (Trumpil) on suurem nupp.

Kõnelused Põhja-Korea ja USA vahel varjutavad ilmselt Lõuna-Koreas toimuvad taliolümpiamängud. Siiski loodab Trump, et läbirääkimised võivad viia pingete lõdvenemiseni. President usub, et kui kahe riigi omavaheline dialoog millegi positiivseni välja viib, võidab sellest kogu maailm.