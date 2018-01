Malaisia valitsus kiitis heaks neli aastat tagasi kadunuks jäänud Malaysia Airlines lennu MH370 uued otsingud.

"Aktuaalne kaamera" vahendas, et Malaisia, Hiina ja Austraalia peatasid ametlikud otsingud mullu jaanuaris, kuna need osutusid edutuks. Nüüd on otsinguid alustanud USA-s asuv ettevõte Ocean Infinity, kelle väitel on neil vraki otsimiseks meresügavustest maailma parimad tehnilised võimalused.

Boeing 777, mille pardal oli 227 reisijat ja 12 meeskonnaliiget, kadus 2014. aasta 8. märtsil teel Kuala Lumpurist Pekingisse.